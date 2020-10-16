Рассказывал детям о свободе слова: под Парижем обезглавили учителя

16.10.2020, 21:23, Разное

В городе Конфлан-Сент-Онорин неподалеку от Парижа возле местной школы было обнаружено обезглавленное тело мужчины. По словам очевидцев, убийца расправился с ним, выкрикивая исламистские лозунги. Нападавшего застрелили после того, как он стал угрожать ножом прибывшим на место полицейским.

Стала известна подоплека трагедии. Убитым оказался учитель истории и географии. На своих уроках он рассказывал детям о свободе слова, приводя в качестве примера карикатуры на пророка Мухамеда, передает “Царьград”. Судя по всему, именно это и могло спровоцировать убийцу. Сообщается, что он мог быть отцом одного из учеников.