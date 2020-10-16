 

Рассказывал детям о свободе слова: под Парижем обезглавили учителя

16.10.2020, 21:23, Разное

В городе Конфлан-Сент-Онорин неподалеку от Парижа возле местной школы было обнаружено обезглавленное тело мужчины. По словам очевидцев, убийца расправился с ним, выкрикивая исламистские лозунги. Нападавшего застрелили после того, как он стал угрожать ножом прибывшим на место полицейским.

Стала известна подоплека трагедии. Убитым оказался учитель истории и географии. На своих уроках он рассказывал детям о свободе слова, приводя в качестве примера карикатуры на пророка Мухамеда, передает “Царьград”. Судя по всему, именно это и могло спровоцировать убийцу. Сообщается, что он мог быть отцом одного из учеников.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / «Заболел при невыясненных обстоятельствах»

11.08 / Мнение: Народное ликование

08.10 / Мнение: Дебаты вице-президентов

07.09 / Джейден Смит спровоцировал слухи о романе с Софией Ричи

21.08 / Нейробиологи из Италии объяснили, чем опасно недосыпание для головного мозга

24.09 / Лукашенко ответил на упреки в тайной инаугурации: Мы никого не должны предупреждать

06.07 / Скандалы: «Лондонский список» снова приняли к производству

29.09 / Мнение: Письмо: “Душно”

18.09 / Скандалы: «Братишка» вышел из доверия

17.07 / Малькевич потребовал от ПНС Ливии прекратить беззаконие и освободить русских социологов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска