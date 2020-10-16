Что посмотреть осенним вечером: 5 лучших экранизаций романов Оскара Уайльда

16.10.2020, 21:10, Разное

Дориан Грей

Самый известный роман Оскара Уайльда о распутном юноше, который оставался молодым пока старел его портрет, был в очередной раз экранизирован в 2009 году. Мнение критиков разделилось – кто-то считает фильм поверхностным и не “дотягивающим” до уровня книги, а кому-то “Дориан Грей” показался удачной попыткой передать конфликт между желанием быть по-настоящему счастливым и жить вечно. Нам кажется, фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что обаятельного циника лорда Генри играет Колин Ферт.

Кентервильское привидение

Готическая сказка о привидении, которое далеко не так страшно, как его представляют. Советский мультфильм, добрый и трогательный, прекрасно передал основной замысел Уайльда – порой дети оказываются гораздо мудрее взрослых, а добро и сострадание творят чудеса. Сюжет прост – над замком Кентервиль висит проклятие, там обитает привидение сэра Симона, когда-то убившего свою супругу. Оно шалит и пугает членов семьи, приехавших в замок, и только храбрая девочка Вирджиния жалеет несчастного сэра и снимает проклятие. Сказка философская и совсем не детская, хотя, разумеется, мультфильм обязательно стоит показать ребенку.

Как важно быть серьезным



Фильм снят по одноименной пьесе Оскара Уайльда, в которой писатель остроумно высмеивал высший свет Англии. В центре сюжета – два самовлюбленных эгоистичных аристократа, которые сватаются к двум разным девушкам. Забавы ради, они выдают себя за некоего Эрнеста и морочат голову избранницам. В конце их разоблачают, но это лишь верхушка айсберга… И фильм, и произведение иронизируют над пошлостью и ханжеством, – явлениями, кстати, актуальными и по сей день.

Идеальный муж



Эта комедия ставилась на сцене сотни раз, а в СССР вышел прекрасный фильм с Юрием Яковлевым в главной роли. Почему эта пьеса не устаревает? Сама ситуация вечна – сэра Чилтерна все считают просто идеальным гражданином. Безупречные манеры, счастливый брак, блистательное положение в обществе… Прекрасный фасад! Но только до тех пор, пока не всплывают его давние грехи и не начинается шантаж, ставящий под угрозу репутацию “идеального мужа”. Даже на солнце есть пятна…

Хорошая женщина

Остроумная комедия Уайльда “Веер леди Уиндермир” была экранизирована в 2004 году – в фильме “Хорошая женщина” сыграли Скарлетт Йоханссон и Хелен Хант. Сюжет незатейливый и динамичный – семейную идиллию супружеской пары нарушает симпатичная аферистка из Америки. Дама с богатым прошлым и желанием “раскрутить” какого-нибудь богатого человека на оплату ее счетов становится причиной разлада в семействе. Ситуацию усугубляют сплетни – куда уж без них в высшем обществе! И только в конце выясняется, что все совсем не так, как представлялось…

Познакомиться с великими произведениями Оскара Уайльда можно в MyBook. Сервис дарит новым пользователям 14 дней премиум-подписки по промокоду Wilde, а также скидку 25% на премиум-подписку MyBook на 1 или 3 месяца. Активировать код необходимо до 31 октября 2020.