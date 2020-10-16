 

Проценко назвал долю ложноотрицательных тестов на COVID-19

16.10.2020, 21:08, Новости дня

Тесты на коронавирусную инфекцию дают ложноотрицательный результат примерно в 30% случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Количество ложноотрицательных колеблется около 30%», – приводит его слова ТАСС.

В интервью телеканалу «Дождь» он сообщил, что такие показатели связаны не с тест-системой, а с преаналитическим этапом диагностики в лабораториях, то есть с тем, насколько правильно был произведен забор пробы, и был ли мазок из носоглотки.

В пятницу руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ не стоит вводить обязательную вакцинацию, население и так демонстрирует высокий интерес к иммунизации. Также она сообщила, что сообщила, что российские вакцины от коронавируса различаются по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства.



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