Мнение: Письмо: “Встречаю с креветками, семгой, стейками”

16.10.2020, 20:50, Разное

В этом письме посмотрим, как корона убивает в отношениях и самооценку, и рефлексию.

komuetonuzhno

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

У меня проблема(ы) с сексом. Я совсем не чувствую партнера.

(К этому запросу мы вернемся, но любая нелепость в запросе – признак плохой рефлексии и неадекватной самооценки)

Он написал мне на сайте знакомств 4 недели назад. Я посмотрела анкету: 19 лет и единственная фотография с презрительной ухмылкой.

Моя анкета была вполне честной. Мне 39. Не была замужем и беременной. Пью, курю, живу одна. Удобный вариант.

(Здесь вы тоже можете обратить внимание на нелепость. “Не была беременной” она называет отсутствие детей. Понятно, что за корона прикрывает здесь и самооценку и рефлексию? Вопрос “что за корона” – это значит надо описать механизм)

На мою фразу в процессе общения «Не учи отца ебаться» он ответил «У меня его нет. Будешь моим папочкой? Я буду послушным. Ну же, забери меня из одиночества».

Я подумала, что мальчик поржать пришел.

А после его фразы «Я просто не могу не писать человеку, который меня заинтересовал» я пропала. Я попала еще когда анкету посмотрела, у меня просто не было выбора.

(Он юный казанова в колпачке, а она старая дура в короне равенства. Старая – по сравнению с этим ребенком. Наверняка есть мужчины-ровесники или старше, которым она могла бы понравиться. Но ей нужен этот хищный тортик. А все потому, что самооценка в короне и рефлексия в зеленом винограде. Опишите как это влияет)

Он «топил до последнего», как сказал потом.

Это была ночь с пятницы на субботу, когда мы познакомились. В воскресенье я перестала общаться с другими на сайте. А в понедельник позвала его переехать в соцсеть.

Он не давал мне отдышаться. Сценарии секса с матом и звездами, которые зажигаются, когда луна отражается в моих глазах, когда он держит меня на руках и не только на них в море, такое всё.

Через неделю переписки я встретила его голой в прихожей. Мне уже было не до ресторана, в который я сама его и пригласила. Он снес меня прям от двери на руках в постель, и я потеряла голову.

(Надо понимать, что в 40 лет у женщин часики не то что тикают и даже не бешено тикают, а взрываются. И тянуть может именно к юным, потому что это последний шанс забеременеть. Шанс забеременеть от 19-летнего парня в пять раз выше, чем от ее ровесника. Но она не рефлексирует ни своего стремления использовать последний шанс, ни своего сексуального голода, поэтому теряет голову. Понятно как потерял головы связана с плохой рефлексией?)

Через 3 часа он бросил меня, выйдя за сигаретами. Я сразу поняла, что уходит навсегда. Час я была в прострации, а потом меня накрыла истерика. Написала ему пару глупых сообщений, удалила все связи с ним и уснула. Я передумала всё, где я могла не понравиться, ничего не придумала.

Проснулась, еще поревела и стала читать Ваши посты про печоринские скалы. Успокоилась и опять пошла на сайт знакомств.

(При чем здесь скала, так я и не поняла. Но самооценка тут хромает под корона на обе ноги, как вы видите)

Часа в два дня был звонок, мне показались знакомыми последние цифры номера, отвечать не стала, решила проверить соцсеть. За пару часов до этого написал, что все-таки любит и попросил второй шанс. Типа девушка у него была, и он подумал, что он неправильно себя ведет.

(Через два дня либидо его опять накопилось до порога толерантности, а других вариантов, к кому завалиться на ночь, не то что не много, а ноль. Такой порог толерантности есть у каждого человека. Это, например, когда благодаря алкоголю или состоянию бесполезного поиска начинают нравиться те партнеры, которые в нормальном состоянии не нравятся)

Ну а какой второй шанс, это все равно бы случилось, бросил бы меня рано или поздно. Лучше рано, отделалась клинической смертью. Да и бросит еще не раз.

Ну и куда я от него, столько счастья. Любовь впервые за 39 лет, потрясающе.

(Смотрите, женщины, к чему приводит жизнь в зеленом винограде. Но обратите внимание, друзья, как тут прыгает ее рефлексия с крыши на асфальт. Опишите)

Рассказывал про себя.

Когда работал на автомойке, хозяин велел рекламировать массажный салон. Приехала дама на авто, и он спросил «Хотите массаж?». В итоге она его домой пригласила повесить шторы. Шторы повесил, а она на прощание загрустила, что же он уходит.

Другая пьяная дама 43 лет из местной администрации велела мешок от пылесоса вытряхнуть, когда он с друзьями в подъезде тусил. В итоге он попросил сигарету, раз уж она работу ему не хочет помочь найти, она его домой пригласила, скинула халат, тут уж он не растерялся.

(Типичные фантазии юного казановы)

Девочка попросила его проводить. Потом сказала, чтобы сделал руки кольцом, снизу нырнула, поцеловала. В итоге он ее на пожарный балкон отвел.

Фото мне показывал, где он с друзьями после очередной вахты. Я спросила, что с шеей. Он ответил, что засосы. Я спросила, зачем. А он сказал «понравился ей».

Охренительный он.

(“Отвел” как овечку в своих фантазиях. На самом деле покурить они пошли, целовались, он попросил ему засосы поставить, чтобы перед пацанами похвастаться. То есть женщины у него есть, но он преувеличивает свою удаль и фантазирует. А ее корона все это сложила в шкатулку. Как она этим кормится, понимаете?)

Про носки еще. Он сказал, что нужно нам сходить купить ему носки, он в общежитии живет в поселке без магазинов. А ко мне в дырявых ну такое. Я ответила, что не надо тратить мое время с ним на походы в магазин. Я мимо хожу каждый день, скажи размер и цвет. А он ответил, что так дела не делаются. Сам купит при случае, если с работы отпустят пораньше, в соседнем городе. Ну я искренне предложила конечно. А после его ответа поняла, что если бы согласился на мое предложение, я бы его сразу разлюбила. А он идеальный. Я за ним не успеваю.

(Вот здесь очень хорошо заметно, насколько высока корона, насколько искажена самооценка и как рефлексия специально портится, чтобы поддержать корону и завышенную самооценку)

К 39 годам только благодаря Вам стала хоть что-то понимать и различать.

Мне хочется, чтобы он отдохнул со мной. Я его встречаю с креветками, семгой, стейками, ванной, коктейлями с мартини, коньяком, красивая, голая, в татуировках, любящая. Меня просто трясет от любви. Но мне самой в кайф, я вообще не напрягаюсь. Пережимаю?

(Здесь ради короны у нее диссоциация. Она смотрит на себя со стороны как бы, восхищенная своей щедростью и красотой. Это искаженная самооценка. И рефлексия у нее искаженная. Поэтому и вопрос такой странный про пережим. Опишите это)

А оказалось, что он старается блин в плане секса.

Позавчера спросил, не является ли приставанием то, что, когда он сидит, я ложусь рядом и начинаю целовать его ноги.

(Возможно он уже приходит, чтобы поесть и переночевать, а она его доит. Опишите, где ее самооценка в этот момент, а где рефлексия, когда она это делает)

И тут меня замкнуло. Я сливаюсь, когда он рядом. Меня постоянно наполняет любовь, я счастлива, что он есть и выбрал меня. Но я хочу, чтобы и он был счастлив со мной. Чего я не вижу, когда хочу его трогать, совсем не думая о сексе, потому что просто ловлю кайф от момента, что он рядом, а он в это время думает, что я его домогаюсь?

(Она думает, что ее прикосновения ему так же приятны как и ей. Вот это убитая самооценка. Вместо нее проекция своей вытесненной рефлексии. Когда ваша рефлексия вытеснена, а самооценка в короне, вы начинаете как бы чувствовать за другого, вам кажется, что это эмпатия, но в слиянии вы принимаете его за себя. Проанализируйте это. И запрос в начале письма растолкуйте)

Я за 3 года чтения Вашего блога из никого получила небольшую руководящую должность вследствие кайфа от работы. И невероятное чувство, что принятые мной решения на работе почти всегда верные.

А вот в любви я новичок, да и тут такой партнер даден судьбой, меня рвет изнутри от чувств и его потрясающности.

(Мальчику 19, он живет в общежитии, в поселке, работает вахтами, мечтает о шикарных красотках как всякий юный казанова, но спит с теми, кто дает. Какой такой партнер даден ей? И зачем она присвоила его?)