Мнение: Почему поляки нападают на украинцев в Польше

16.10.2020, 20:35, Разное

Продолжение обзора https://colonelcassad.livejournal.com/6247492.html польской прессы об отношении простых поляков к украинским трудовым мигрантам.

Почему поляки нападают на украинцев в Польше

После Майдана сложная экономическая ситуация вынуждает жителей Украины покидать страну и искать работу за рубежом, прежде всего в соседней Польше. Работающие и проживающие на берегах Вислы украинцы все чаще сталкиваются с недружелюбным отношением со стороны местных жителей, при этом случается, что негативную реакцию вызывает даже украинская речь, и нередко словесная агрессия со стороны поляков заканчивается нападениями. Причин для подобной неприязни несколько: неподобающее, по мнению поляков, поведение заробитчан, украинская преступность, боязнь потерять из-за мигрантов свои рабочие места, исторические обиды.

Среди поляков распространено мнение, что украинцы, демонстрируя низкий культурный уровень, ведут себя в стране нецивилизованно, неподобающим образом. Например, одна из полек с тревогой и неприязнью описывает на форуме популярного портала kafeteria.pl поведение заробитчан, проживающих по соседству с ней в многоэтажном доме. Женщина перечисляет их «любимые занятия», среди которых «питье пива и водки буквально литрами (при этом бутылки не всегда удачно попадают в мусорную корзину)», «разбрасывание везде окурков» и «крики и пьянство до поздней ночи каждый день».

Кроме того, автор поста сообщает, что украинцы не здороваются, ходят «в одних трусах по двору и ближайшим окрестностям» и приводят странных людей «с разрисованными маркером лицами». Украинские дети, по ее словам, «какие-то недомытые», «вечно скучают и слоняются», в частности у одного мальчишки «любимое времяпрепровождение — хлопанье калиткой».

Женщина подчеркивает, что «не является расисткой» и одинаково относится к людям, вне зависимости от их национальности и цвета кожи; тем не менее лишь один из десяти украинцев, по ее словам, не ведет себя подобным образом.

— У меня сложилось впечатление, что это дикая страна и дикие люди, и мы боимся привлечь их внимание из-за наших собаки и кошки, потому что они будут мстить животным, — подытоживает она.

Подобное поведение украинских мигрантов не является чем-то из ряда вон выходящим. Издание tulodz.pl сообщает, что в Лодзи местные жители жалуются на украинцев, отбывающих 10-дневный карантин в отдельно стоящем здании. Оттуда постоянно доносится шум, а заробитчане периодически прыгают через забор и бегают в ближайший супермаркет за водкой.

— Некоторые не говорят ни по-польски, ни по-английски, поэтому, когда я показываю, хотят ли они купить то или другое, они злятся, что я к ним плохо отношусь. Сегодня один, совсем пьяный, выпивал под магазином, вел себя очень неприятно. Я сыта ими по горло, — рассказала журналистам работница супермаркета.

В итоге ситуация стала настолько угрожающей, что жильцы соседних домов были вынуждены обратиться в полицию, чтобы та обеспечила их безопасность.

Впрочем, нецивилизованное поведение украинцев не ограничивается пьянством и разбрасыванием окурков, и в стране вместе с ростом числа заробитчан растет и украинская преступность. Польские СМИ ежедневно сообщают об инцидентах с участием гостей с Украины: езде в пьяном виде, пьяных драках, которые нередко заканчиваются поножовщиной, воровстве, контрабанде и грабежах.

При этом особое возмущение поляков вызывает тот факт, что местная Фемида очень толерантно относится к украинцам, и те за совершенные преступления, как правило, получают незначительные сроки.

Не так давно состоялся суд по поводу убийства в Гожуве 41-летнего поляка тремя пьяными украинскими гастарбайтерами. Мужчину жестоко избили, от удара он упал, стукнулся головой о клумбу и через три дня скончался. Двух нападавших приговорили к 1 году и 8 месяцам, а главного виновника, который нанес злополучный удар, к 2,5 годам лишения свободы. Столь мягкий приговор преступникам возмутил многих поляков. «В Польше за убийство собаки дают больше, чем за убийство поляка украинцами» — написал в соцсетях один из пользователей.

Возникают также ситуации, когда украинские преступники вообще остаются безнаказанными.

Так, суд в Люблине освободил из-под стражи трех украинцев, организовавших банду, которая в 2018 году терроризировала жителей Хелма и его окрестностей. Преступники ночью врывались в дома и с помощью угроз и пыток заставляли хозяев отдавать деньги и ценности. Жертв избивали, топили в ванной, прижигали утюгом. Среди пострадавших есть даже 10-летний ребенок.

Бандиты использовали перчатки и закрывали лица, поэтому пострадавшие смогли опознать их только по голосу. Однако суд не принял опознание по голосу «как доказательство несомненного и стопроцентно верного характера» и вынес оправдательный приговор.

Сообщается, что адвокаты украинцев планируют теперь подать иск о возмещении ущерба за «незаконное» содержание под стражей своих подопечных в течение 20 месяцев. Естественно, что многие в Польше расценивают такие решения судов как издевательство над здравым смыслом.

Еще одной причиной неприязни к украинцам является мнение, что они забирают рабочие места у поляков, сбивают цены на рынке труда и тормозят рост заработной платы. Согласно данным исследования, 11% поляков опасаются, что украинские трудовые мигранты могут отнять у них работу.

Эта цифра будет иметь тенденцию к росту, так как среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет такого мнения придерживаются уже 40% опрошенных.

При этом 33% поляков считают, что приток украинцев на местный рынок труда тормозит рост зарплат. А среди молодых респондентов такой точки зрения придерживаются 67%.

О том, что многие в Польше воспринимают заробитчан в качестве конкурентов на рынке труда, свидетельствуют недавние материалы в польских СМИ, в которых сообщается о «шокирующей реакции» поляков на запись в Facebook украинки из Тернополя, пожаловавшейся на своего работодателя. В группе «Работа в Варшаве» девушка разместила фото заведения, из которого уволилась, и на ломаном польском написала, что не рекомендует там работать.

Поляки тут же начали добавлять комментарии к записи.

Большинство из них были очень неприязненными и неуместными, а иногда и совершенно оскорбительными.

«Возвращайся на Украину», «Видимо, заставляли работать и не давали сидеть весь день в телефоне»? — комментировали интернет-пользователи. Эти комментарии стали пользоваться огромной популярностью у подписчиков и получили множество лайков. В медиа отмечается, что большинство из них было пропитано ненавистью, несмотря на то, что никто из пользователей не знал подробностей увольнения.

Однако главной причиной неприязненного отношения к украинцам является история.

Прежде всего это продолжающаяся на Украине глорификация преступных формирований ОУН-УПА (запрещенные в России организации — прим. RuBaltic.Ru)? ответственных за Волынскую резню.

Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тыма в интервью изданию Gazeta Prawna заявил, что, по данным исследования, 50% негативных записей в интернете связаны именно с историей.

При этом украинцам припоминают не только Волынскую резню.

— Мало того, появляются новые темы. Даже концепция о склонности украинского народа к совершению геноцида. Например, публикуются статьи и записи о том, что в ходе польско-украинской войны 1918 года в Галиции произошел геноцид со стороны украинцев. Вспоминается также Уманская резня 1768 года, — отмечает Тыма.

Недавно много шума в польских медиа наделало заявление бывшей участницы популярного телешоу «Проект Леди» Паулины Радзиковской. Девушка придерживается правых взглядов и является сторонницей Кшиштофа Босака из Конфедерации. На своей странице в Instagram она призналась в ненависти к находящимся в стране украинцам:

— Я ненавижу украинцев, они не должны иметь права на въезд в Польшу. Они потомки выродков, которые устроили резню польского населения. Миллиарды были отправлены на Украину нашим замечательным президентом. В конце концов, это издевательство. Как можно поддерживать врага? Я плюю на них, как тигр Бонзо (популярный польский видеоблогер — прим. RuBaltic.Ru), — заявила Раздзиковская.

Впрочем, некоторые поляки не ограничиваются заявлениями и переходят к активным действиям.

Так, издание Wysokie Obcasy сообщило о том, что семейную пару специалистов с Украины, занимающих высокие должности, заставили прямо на улице встать на колени и попросить прощения за Волынь.Украинцы вынуждены были подчиниться, «потому что боялись».

После Майдана сложная экономическая ситуация вынуждает жителей Украины покидать страну и искать работу за рубежом, прежде всего в соседней Польше. Как показывает статистика, с каждым годом число заробитчан на берегах Вислы только увеличивается, и местные медиа уже пишут об «украинизации Польши».

Кроме того, украинские правящие элиты жестко взяли курс на формирование своей национальной идентичности через героизацию преступных организаций бандеровцев.

Продолжающаяся «украинизация» Речи Посполитой и историческая политика Киева вызывают напряжение и отторжение в польском обществе, в результате чего местные жители начинают выплескивать своей негатив на приехавших в страну украинцев.

И пока нет никаких предпосылок к тому, что отношение к трудовым мигрантам из Украины может измениться в лучшую сторону.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201014-pochemu-polyaki-napadayut-na-ukraintsev-v-polshe/ – цинк