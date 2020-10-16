Мнение: Об узаконивании «поводков», «ошейников» и «намордников» для россиян

16.10.2020, 20:30, Разное

Поправили недавно Конституцию – и понеслось…

Что ни день, то какой-нибудь законотворческий подарок дорогим россиянам. То #налоги поднимут, то ответственность ужесточат, то…

Как говорят нынешние «небратья», бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте. А есть, и даже хлебать теперь придётся много.

Спикер СФ Валентина Матвиенко рассказала ТАСС, что сенатские комитеты работают над закреплением в законодательстве понятий «самоизоляция» и «социальная дистанция» вместе с порядком их применения. Изменения предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». И резвая инициатива отдельных губернаторов и мэров обретёт окончательно железную силу закона.

Тут, конечно, интересно, что нынешнее законодательное закрепление всяких «самоизоляций» и прочих «масочных режимов» выступает явным указанием на то, что весенние меры были, мягко говоря, не вполне законными. А если без обиняков, то незаконными чуть более, чем полностью: ни в одном законе, ни в одном указе президента подобных мер не предусмотрено и не описано. Но запуганное СМИ население их с лёгкостью проглотило тогда.

Конечно, интересно, где верхняя палата Федерального Собрания была раньше: во-первых, когда режим самоизоляции только вводился, и во-вторых, когда он впервые продлевался. Потому что сама «инициатива» сенаторов появилась на свет лишь в мае – как раз тогда, когда все ограничения начали сниматься. И то была довольно кулуарной и келейной. Теперь же её подкрепила своим авторитетом глава Совета Федерации.

Возможно, всё дело в том, что весной народ не хотели будоражить лишний раз, поскольку на кону стаяло голосование путинских изменений в Основной закон. Теперь же, когда они проголосованы и пошла волна поправок в действующее законодательство, стесняться уже нечего. И можно банковать по полной.

Следовательно, нельзя исключать, что в рамках сенатской «инициативы» может быть без шума и пыли принято много удобных власти правовых новелл. Тех, которые, в отличие от «пакета Яровой», будут реально работать. Только вот для кого и для чего?

Ведь норма закона – это уже не чрезвычайщина, а рутина. Которая может применяться уже не обязательно в связи с CoVID-19. Так кому и зачем выгодны суровые ограничения прав и свобод россиян (точнее, того жалкого огрызка, что от них остался)? Только ли в масочных заводиках всё дело?