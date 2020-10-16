Италия установила рекорд по суточному приросту больных COVID-19

16.10.2020, 20:25, Новости дня

Италия побила рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Информация о заболевших приводится в бюллетене министерства здравоохранения страны, который опубликован в Twitter вечером 16 октября.

По состоянию на 16 октября подтверждено 10 010 новых случаев заражения (умерло 55 человек).

* #COVID19 – La situazione in Italia al 16 ottobre:https://t.co/8ciMmO9yfx pic.twitter.com/I17q9jeyt3

— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) October 16, 2020

Предыдущий рекорд страна установила 14 октября. Минздрав Италии сообщал тогда о 7332 новых заболевших и 43 умерших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Италии заразилось 391 611 человек, а выздоровело 247 872 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 подтвержден у 38,3 млн человек.

Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе.