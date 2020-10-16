 

Потеря интереса к окружающему миру оказалась фактором риска деменции

16.10.2020, 20:20, Разное


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Ученые обнаружили новый фактор риска развития деменции. Оказалось, что она связана с апатией, потерей интереса к окружающему миру. Новое исследование опубликовано в Neurology

Ученые хотели выяснить, есть ли связь между апатией и вероятностью развития деменции. В исследовании приняли участие более 2 тысяч пожилых людей, которые заполнили опросники для диагностики апатии. При этом состоянии люди теряют интерес к окружающему миру, прекращают заниматься обычными делами, их эмоции притупляются, они становятся вялыми.

Участников разделили на группы в зависимости от степени апатии (слабой, средней и тяжелой). За ними наблюдали в течение девяти лет. За это время деменция развилась у 381 из них.

Апатия легкой тяжести была связана с риском развития деменции в 14%. У людей с тяжелой апатией этот риск был существенно выше, он составил 25%.

Помимо этого, чем выше была степень апатии, тем хуже у участников исследования была память и медленнее мышление. Однако за время исследования эти показатели не претерпели изменений.

Авторы исследования подчеркивают, что апатия – далеко не всегда признак депрессии.

«Многим людям с деменцией часто ошибочно ставят диагноз депрессии. Часто так случается на ранних стадиях деменции», – сказала доктор Сара Имарисио (Sara Imarisio), глава исследовательского отдела Британской организации исследования болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Research UK).

Авторы указывают, что до сих пор неизвестно, делает ли апатия вклад в развитие деменции или наоборот, апатия – просто очень ранний признак деменции.



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