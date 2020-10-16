Мнение: Заговорщики?

16.10.2020, 20:15, Разное

Пришвартовались на ночную стоянку. Появился интернет. Прочитал, что британская газета The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах ФРГ, Британии и Франции написала, что к организации покушения на Алексея Навального могла быть причастная так называемая Вторая служба ФСБ РФ.

Справка: Вторая служба (официально — ФГКУ «Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом») создана из пятого управления КГБ СССР, которое занималось борьбой с идеологическими диверсиями и преследовала участников диссидентского движения в Советском Союзе. Ее возглавляет генерал Алексей Седов, экс-замдиректора ФСКН и бывший офицер ленинградского КГБ (отсюда).

По данным The Guardian, целью Второй службы было не убить Навального, а «подать ему сигнал и вынудить бежать из страны».

Если все было именно так, как пишет The Guardian, это попахивает не «защитой конституционного строя», а заговором высокопоставленных офицеров ФСБ. Планировавшие имитацию отравления Навального не могли не понимать, какую реакцию вызывает это преступление в цивилизованном мире. И по всему получается, что целью тех, кто спланировал, организовал и реализовал эту спецоперацию, была именно эта реакция. А не выдавливание Навального из России.

Так или не так?

Фотография Алексея Навального отсюда