Зеленский наградил Эрдогана

16.10.2020, 20:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выдал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени за вклад в укрепление сотрудничества двух стран.

«Президент Украины Владимир Зеленский, который пребывает в Турции с рабочим визитом, вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени. В соответствии с указом президента Украины «О награждении Р. Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого», президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.

Эрдоган выразил благодарность Зеленскому за награду. «Благодарю от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды», – сказал турецкий лидер.

Также президенты обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. «Мы говорили сегодня и о ситуации на востоке Украины, о сложной ситуации в Донбассе. И согласились, что политико-дипломатический путь разрешения кризиса и наступления продолжительного мира действительно единственный и верный», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Также в ходе встречи с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция не признает присоединение Крыма Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как части Украины.