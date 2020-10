Мнение: Двойные стандарты магического мышления, нетрадиционный Рюрик и бесплатные лекарства по рецепту

1. Печально, что некоторые носители чёрно-белого мышления обвиняют нашу страну во всех грехах, тогда как своим оппонентам приписывают обратную крайность – видеть во всём исключительно вредительство Запада. По этому поводу Виктор Мараховский пишет:

Приятно, ув. друзья, сегодня читать сарказмы десяти-пятнадцатилетней давности от передовых людей.

“Дададад, конечно”, – хихикали передовые люди, – “это Америка мешает любимой Родине вставать с колен и удваивать ВВП. Если дорожает репа – это происки Госдепа, если вырубился душ – рядом притаился Буш, если мост свалился в Каму – ясен пень, вини Обаму. Поймите уже наконец, что Большой Мир плевать на вас хотел, ничего Большому Миру не нужно от нашей полуживой страны, кроме того, чтобы она утилизировала свой ядерный арсенал по мере необратимой деградации и гнила по возможности тихо, не устраивая новых Чернобылей”.

И передовых людей сотрясала сладкая дрожь от осознания своего – достигнутого через отказ от тёмных суеверий России – внутреннего статуса Граждан Мира.

Интересно, продолжают ли они хихикать, читая новости сегодня:

– Директор Национального Центра Контрразведки США Уильям Иванина обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они пытаются помешать США получить вакцину от ковида.

– Русские, иранцы и китайцы интенсифицируют свои попытки вмешательства в президентские выборы.

– Госсекретарь США призывает Европу отказаться от Северного потока – 2, потому что это утрата энергетического суверенитета, потому что Навальный и потому что сегодня пятница.

Заметим: стремление видеть в неурядицах происки зарубежья, когда оно фиксировалось передовыми людьми у России, – объяснялось ими банальным магическим мышлением, естественным для гниющей постдержавы: “одичали, виним других в том, что мы ногой в зубах ковыряемся”.

Внимание, вопрос: как они сейчас трактуют Путина, отключающего электричество в Калифорнии и крадущего лучшую в мире вакцину у лучших в мире американских учёных?

2. Шведам, которые сделали игру «Короли-крестоносцы-3», пришлось возложить жертву на алтарь толерантности. Мне сложно их обвинять, в тоталитарной Швеции или ты активно поддерживаешь содомское «разнообразие», или тебе ломают главное дело твоей жизни:

С «Крусадерами-3» и Рюриком произошла показательная история.

В этой игре заложена некоторая вероятность появления персонажей нетрадиционной ориентации, причём в настройках эту вероятность можно увеличивать, а вот уменьшать – нельзя!

Кроме того, там со старта некоторые персонажи «голубые», в том числе… да, и Рюрик!!!

Мододел Риччи с форума Империал создал мод NTDF-RU, который, среди прочего, позволял уменьшать вероятность появления гомосексуалистов и восстанавливал доброе имя Рюрика)) Но вскоре, по требованию Парадоксов, мод со Стима был удалён. Риччи вступил в переписку с Парадоксами, и вот что ему ответили:

«Вы не сможете убедить нас присоединиться к вашей анти-гомосексуальной кампании, и не убедите нас разрешить ваш полный ненависти мод.» [«You will not convince us to join your anti-homosexual campaign, and you will not convince us to allow your hateful mod.»]

Впрочем, в вышедшем после этого патче Парадоксы всё-таки сделали Рюрика настоящим мужиком))

Кстати, вот и ещё один ответ на вопрос, зачем России нужно делать собственные компьютерные игры на историческую тематику.

3. Очередная идея от Дмитрия Медведева:

https://lenta.ru/news/2020/10/14/besplatno/

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выдавать россиянам лекарства по рецепту бесплатно. Об этом говорится на сайте партии «Единая Россия».

Медведев отметил, что нужно поставить задачу обеспечения всех жителей страны лекарственными средствами, выписанными врачами, за счет государственных финансов. Он добавил, что для этого следует использовать механизмы обязательного лекарственного страхования.

Председатель партии «Единая Россия» также подчеркнул, что в ее новой программе особое внимание уделяется вопросам в области здравоохранения. Помимо этого, он заявил о важности поддержки врачей и развития медицинского образования.

Теоретически, если бесплатными сделают рецептурные лекарства отечественного производства, это может стать огромным плюсом для нашей фармацевтической промышленности.

С другой стороны, фармацевтика в России и без того быстро растёт, а за «бесплатные лекарства» в действительности придётся платить деньгами налогоплательщиков.