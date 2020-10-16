 

В Выборге установят поднятые с морского дна мраморные колонны

16.10.2020, 19:43, Разное

Около двухсот лет назад в Балтийском море утонула баржа, перевозившая мраморные колонны весом в 45 тонн. Специалисты полагают, что они должны были быть установлены в Казанском или на верхней колоннаде Исаакиевского соборов в Санкт-Петербурге.

Судьба распорядилась иначе и колонны пролежали на дне до 2020 года. После поднятия на берег колонны будут отреставрированы, передает Пятый канал. После их выставят на всеобщее обозрение, но не в Северной столице, как это изначально предполагалось, а в выставочном центре “Эрмитаж” в Выборге.



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