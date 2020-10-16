 

“Buenos dias!”: Настя Каменских очаровала поклонников очередным “жарким” фото

16.10.2020, 19:31, Разное

Популярная певица Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором во всей красе продемонстрировала свои пышные формы. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Исполнительница давно известна своей привычкой радовать своих подписчиков в Instagram фотоснимками и видеосюжетами, на которых демонстрирует красоты своей фигуры. Так, на свежем фото она позирует на фоне тропического пейзажа, облаченная в пёстрые желтые шорты и белоснежный лиф, с накинутой поверх плеч такого же цвета рубашкой. Снимок красавица сопроводила эффектной тирадой, обращенной к фолловерам. Стоит отметить, что звезда сцены знает несколько иностранных языков, однако в последнее время все больше демонстрирует свою приверженность к испанскому, на котором уже успела исполнить несколько своих популярных хитов. И именно на языке пиринейцев она и поприветствовала подписчиков: “Buenos dias! Пятница – уже повод для радости. Согласны?”.

Среди посетителей микроблога Насти Каменских нашлось несколько человек, которые восприняли “жаркий” фотоснимок не вполне радушно. В частности, звезду упрекнули в том, что её пышный бюст едва помещается в объемы лифа. Кое-кто из фолловеров укорил супруга красотки, рэп-исполнителя Потапа, за его попустительское отношение в подобным откровенным снимкам. Впрочем, абсолютное большинство поклонников восприняли свежий пост любимицы с восторгом, традиционно похвалив её аппетитные формы. За несколько часов публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.



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