 

В Самарской области в детсаду ребенок умер, подавившись конструктором

16.10.2020, 19:30, Разное

Трагический случай со смертельным исходом произошел в одном из детсадов Самарской области. В дошкольном учреждении Борского района умер ребенок, попробовавший на вкус конструктор.
Следственный комитет Российской Федерации сейчас выясняет все обстоятельства происшествия. Как известно на данный момент, погибшему мальчику было четыре года. Судя по всему, причиной смерти стали не какие-либо отравляющие вещества и сам по себе конструктор не содержал никаких токсичных красок или лаков. По предварительным сведениям, ребенок поперхнулся мелкой деталью, попробовав игрушку на вкус, что привело к удушью.

На данный момент проходит доследственная проверка чрезвычайного происшествия. Сотрудники регионального СК опрашивают свидетелей и очевидцев драмы, кроме того, для точного установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение, как пишет «Инфореактор», будет принято после получения ее результатов.



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