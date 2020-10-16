С нового года Армения вводит эмбарго на турецкие товары

16.10.2020, 19:30, Разное

Армения намерена с нового 2021 года запретить ввоз турецкие товары. Решение о введении эмбарго на продукцию соседней страны принято сегодня.

Армения не намерена покупать произведенные в Турции продукты и вещи. С января 2021 года будет невозможно легальным путем завезти в страну как овощи, фрукты, так и другие товары. Такое нововведение будет действовать шесть месяцев, будет ли эмбарго продолжено после июня 2021 года, пока не известно. Все зависит от политики, которой будет придерживаться Анкара. Нынешнее ограничение принято в связи с открытой поддержкой турецких властей Азербайджана. Как известно, в карабахском конфликте Анкара заняла сторону Баку, поэтому введенный запрет призван предотвратить проникновение какого-либо рода угроз на армянскую территорию.

Вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе обострилось между Арменией и Азербайджаном в конце минувшего месяца, уладить конфликт пока не удалось. Оба государства не только ведут бои по всей линии соприкосновения между вооруженными силами. Ситуация дошла до обстрела мирной территории, также оба государства обвиняют друг друга в привлечении наемников, так, официальная Армения заверяет в обладании информацией о пересылке Турцией в регион иностранных легионеров.

Правительство Армении заверяет, что отказ от привозной продукции из Турции не вызовет дефицит. Нехватку тех, или иных товаров восполнят за счет импорта из других стран. Кроме того, это будет хороший стимул для увеличения внутреннего производства. Стоит отметить, что только за 2019 год в Армению было доставлено товаров на более, чем 268 миллионов долларов США. В основном из соседней страны, по данным «Политэксперта», привозят одежду, фрукты, различное оборудование, бытовую химию и нефтепродукты, а также нефть и отопительные системы.