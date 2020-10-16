 

Под Москвой посетителей ТЦ эвакуировали из-за дыма

16.10.2020, 19:23, Разное

Сильное задымление заставило серьезно понервничать посетителей торгового центра “Красный кит” в городе Мытищи Московской области. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, передает сайт VSE42.RU. Число посетителей поражает – речь идет о порядка 2,4 тысячи человек, среди которых около 180 детей. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Мнение: Новый Рубеж!

27.08 / Прививки от гриппа в 2020-2021 году

15.09 / Мнение: Непокорный американский бизнес, величина коронавирусного обвала и «зелёные» издержки США

17.08 / «Подверглась надругательству политическая фигура номер один»

07.08 / Ученые заявили о пользе эффекта плацебо

09.09 / Apple может разочаровать фанатов 15 сентября: iPhone 12 к презентации не готов

30.06 / Звезда сериала “Воронины” Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать

15.08 / Военным разрешили использовать незаконные постройки россиян в качестве целей для стрельб

04.07 / Не принятый на вооружение российский истребитель Су-57 будет модернизирован

09.09 / Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска