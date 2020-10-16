 

В 2021 году начнутся испытания российского робота для открытого космоса

16.10.2020, 19:05, Новости дня

По информации компании «Андроидная техника», образец отечественного робота типа «Теледроид», предназначенного для эксплуатации в открытом космосе, начнут тестировать с середины будущего года. При этом самого «Теледроида» в рабочем состоянии представят, скорее всего, зимой, сообщил руководитель НПО Евгений Дудоров.

По словам специалистов, «Теледроидом» можно будет управлять как с Земли, так и с борта Международной космической станции. Однако значительную часть функций он сможет выполнять в автономном режиме.

Также представители «Андроидной техники» сообщили, что наследники созданного ранее робота Федор, вероятно, получат «работу» по борьбе с COVID-19. Вскоре будет запущен совместный проект с Магнитогорским металлургическим комбинатом о поставках роботов на предприятия для профилактики распространения заболевания.



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