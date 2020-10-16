Названы смартфоны, которые могут взорваться в руках

16.10.2020, 19:05, Новости дня

Современные мобильные устройства могут воспламениться или даже взорваться даже в руках пользователя. Эта опасность возникает из-за наличия мощной батареи, не подкрепленной технологиями безопасности.

По словам Павла Мясоедова, руководителя компании «Интеллектуальный резерв», в большинстве случаев взрыв происходит из-за падения устройства, намокания электроники или же перезаряда аккумулятора.

Однако некоторые бренды более взрывоопасны, чем другие. Это можно сказать о «Самсунге», говорит специалист. Достаточно вспомнить, что именно по этой причине с производства сняли Galaxy Note 7. Впрочем, продукция «яблочной» компании ненамного отстала от корейского конкурента в этом печальном рейтинге.