Москвичей обяжут носить одежду из латекса до окончания пандемии коронавируса

16.10.2020, 19:02, Разное

Сергей Собянин подписал постановление «Об усилении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией». Согласно тексту документа, теперь все жители столицы обязаны носить латексную одежду в дополнение к маскам и перчаткам. «Латексный режим» будет сохраняться до стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Москве.

«Коронавирус наступает вновь, поэтому мы вынуждены принимать новые, более жесткие меры для борьбы с пандемией. По нашему мнению, маски и перчатки в совокупности с антисептиками являются недостаточной защитой от коронавирусной инфекции. Мы провели научные исследования совместно с Российской академией естественных наук при участии доктора Мясникова, Елены Малышевой, короче, всех тех, кому россияне слепо доверяют свои жизни. И мы выяснили один невероятный факт — маски и перчатки покрывают всего лишь 5% человеческого тела. Остальные 95% кожи остаются открытыми и на них оседает вирусная инфекция, которую москвичи разносят по всей столице. Собственно, для предотвращения таких ситуаций и в целях борьбы с разносчиками инфекции мы обязываем носить латексную одежду. Новое требование касается абсолютно всех. В связи с этим мы первым делом обеспечим новой защитой сотрудников полиции, чтобы они продолжили охранять порядок в городе и отслеживали нарушителей моего нового указа. Для остальных москвичей первую неделю будет действовать льготный режим, а потом все обязаны быть в латексе», — заявил Сергей Собянин.

Мэрия Москвы уже приобрела в Китае латексный завод для обеспечения всех жителей столицы новой одеждой. Первые поставки латексных костюмов начнутся со следующей недели. Одежду можно будет приобрести в торговых автоматах метро вместе с другими средствами индивидуальной защиты.