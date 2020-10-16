 

Звезда фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммер подал в суд на бывшую жену

16.10.2020, 19:01, Разное

В середине июля, после карантина, отношения еще одной голливудской пары дали трещину: 34-летний актер Арми Хаммер объявил о расставании с 38-летней телеведущей Элизабет Чэмберс после 10 лет брака. В личном обращении к подписчикам в Instagram он попросил их с уважением отнестись к их личной жизни и заявил, что они с женой расстаются друзьями. Но подробности бракоразводного процесса, которые последние месяцы всплывают в прессе, не сходятся с желанием пары сохранить теплые отношения.

Известно, что документы на развод подала Элизабет, причем до официального объявления пары о расставании 9 июля. Основная причина – “непримиримые разногласия”. Но по интернету “гуляет” альтернативная версия – якобы Элизабет не устроила увлеченность Арми БДСМ-практиками и онлайн-общением интимного характера с девушками на тематических форумах. В бумагах, поданных в Верховный суд Лос-Анджелеса, ведущая просит о приоритетной опеке над их детьми: 5-летней дочерью Харпер и 3-летним сыном Фордом. При этом все юридические и финансовые обязанности по воспитанию и содержанию детей Чэмберс собирается делить с бывшим супругом.

Однако такой расклад актера не устроил: накануне Арми подал ответный иск на одобрение равнозначной совместной опеки над детьми. Вместе с этим он через своих адвокатов настоятельно попросил Элизабет прилететь с детьми в Лос-Анджелес – после расставания он вернулся с Каймановых островов, где они вместе провели карантин, а супруга с детьми осталась там.

С ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в США Элизабет и Арми решили временно пожить с детьми на Каймановых островах, где коронавирус был под контролем. Арми вернулся в Лос-Анджелес в июле, получив от Элизабет обещание, что она и дети тоже скоро приедут. Но на сегодняшний день Элизабет все еще на островах, и Арми не видел детей уже несколько месяцев,

– значится в официальном письме. К тому же, по словам Арми, летом Элизабет говорила, что они не могут прилететь из-за закрытого авиасообщения, и пообещала прилететь первым рейсом в октябре.

Прошла уже половина октября, а они все еще не вернулись,

– приводят его слова адвокаты.

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс с детьми

Напомним, Арми и Элизабет поженились в 2010 году, их первенец – дочь Харпер – появилась на свет в 2014-м. По словам источника, вхожего в круг общения пары, имя для дочки они выбрали практически сразу после свадьбы:

Элизабет жила на улице Харпер, когда встретилась с Арми. Они всегда говорили, что назовут свою первую дочь Харпер.

Впрочем, и о свадьбе Хаммер заговорил практически сразу после знакомства с Чэмберс:

Он посадил меня напротив себя и сказал: “Слушай, мы не обязаны этого делать. Мы можем прямо сейчас разойтись по другим дорогам, и однажды, когда тебе будет 40 и ты будешь разведена, мы снова встретим друг друга, вспомним прошлое, посмеемся, поужинаем вместе и почувствуем то же, что сейчас. Тогда мы зададимся вопросом, зачем мы потеряли так много времени. Но мы можем сделать и по-другому – пожениться сейчас и наслаждаться совместным путешествием по жизни”.

В январе 2017 года Арми и Элизабет стали родителями во второй раз – у них родился сын Форд.

Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер



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