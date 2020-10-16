15 лет спустя: как сложилась жизнь юных актеров из саги “Хроники Нарнии”

16.10.2020, 19:00, Разное

В 2019 году в Instagram-аккаунте Бена Барнса, который снялся в роли принца Каспиана, появилась фотография, на которой запечатлены повзрослевшие Сьюзен, Питер и Люси Певенси. Изменившиеся звезды “Хроник Нарнии” вызвали неподдельный восторг у подписчиков Бена, а фото тут же разлетелось по сети.

Кадр из “Хроник Нарнии”

Принц Каспиан (Бен Барнс)

Карьера актера уже на момент съемок фильма складывалась довольно успешно – зрители знали Бена по картине “Звездная пыль”, а годом позже “Хроник Нарнии” вышла экранизация романа Оскара Уайльда “Дориан Грей”, где Барнс исполнил главную роль. Однако роль принца Каспиана все же дала ощутимый толчок карьере: после того как авторитетная газета The Telegraph назвала его “новым принцем Голливуда”, актер получил несколько крупных рекламных контрактов, а позже и роли в нашумевших проектах “Мир Дикого Запада” и “Каратель”. В данный момент Барнс снимается в сериале “Тень и кость” от Netflix, который обещает захлестнуть его новой волной популярности. Кроме того, Бен увлекается музыкой и обладает потрясающим голосом: он часто радует своих подписчиков видеороликами, где он поет, аккомпанируя себе на фортепиано.



Бен в роли принца Каспиана. Актеру на момент съемок – 24 года Бен Барнс, 2020 годПитер Певенси (Уильям Моусли)

После съемок трилогии по мотивам книг К. Льюиса прошло немало лет, а Уильям Моусли до сих пор поддерживает дружеские отношения с коллегами по цеху, сыгравшими Люси, Сьюзен и Эдмунда Певенси. После роли Питера актер сделал весьма успешную карьеру: несколько лет играл в телевизионных сериалах, а затем вернулся на большие экраны в киноленте “Вуаль”. С тех пор Уильям активно снимается в крупных проектах: стал звездой нашумевшего сериала “Члены королевской семьи”, а в 2019 году сыграл одну из главных ролей в экшн-триллере “Курьер”. Судя по Instagram-блогу актера, Уильям увлекается фитнесом, здоровым образом жизни и находится в отличной форме. И это похвально!



Уильям в роли Питера Певенси. На момент съемок актеру – 18 лет Уильям Моусли, 2020 годЛюси Певенси (Джорджи Хенли)

10 лет – 25 лет



Роль Люси Певенси дала малышке Джорджи не просто отличный старт на актерском поприще – девочка даже получила премию Phoenix Film Critics Society Award в номинации “Лучшая женская роль” среди юных актёров. Закончив съемки в “Хрониках Нарнии”, актриса появилась в кинокартинах “Школьный проект” и “Сестринство ночи”, а потом и вовсе попробовала себя в роли режиссера – в 2015 году состоялась премьера ее первого короткометражного фильма “Прилив”. Хотя у Джорджи уже есть степень бакалавра искусств по английскому языку и литературе, она решила продолжить обучение и получить второе образование, правда, на этот раз в области режиссуры. Впрочем, актерскую деятельность девушка тоже не забросила: сейчас она снимается в историческом телесериале “Испанская принцесса”.



Джорджи в роли Люси Певенси. На момент съемок актрисе – 10 лет Джорджи Хенли, 2020 годСьюзен Певенси (Анна Попплуэлл)

Хотя Анна Попплуэлл регулярно снималась в британском кино с 1998 года и даже однажды пробовалась на роль Гермионы в “Гарри Поттере”, именно в образе Сьюзен Певенси девушка приобрела мировую известность. После окончания съемок в трилогии Анна играла леди Лолу в популярном сериале “Царство”, а сейчас, судя по одному из постов в ее Instagram, снимается в новой киноленте, однако название проекта не разглашает.



Анна в роли Сьюзен Певенси. На момент съемок актрисе – 16 лет Анна Попплуэлл, 2019 годЭдмунд Певенси (Скандар Кейнс)

Жизнь этого молодого человека больше напоминает приключенческий фильм – так много в ней сюжетных поворотов и удивительных совпадений. Если Скандара однажды прославила роль Эдмунда Певенси, то его пра-пра-прадеда – теория эволюции (да-да, его предок – легендарный Чарльз Дарвин). На съемках в “Хрониках Нарнии” актерская карьера Кейнса завершилась – сначала мальчик мечтал стать врачом, но в итоге ушел в политику. Сейчас он живет в Лондоне и работает в парламенте Великобритании. Круг интересов Скандара поистине широк – он обожает читать, имеет зеленый пояс по тхэквондо, умеет играть на флейте и увлекается экстремальными видами спорта.



Скандар в роли Эдмунда Певенси. На момент съемок актеру – 14 лет Скандар Кейнс, 2020 год