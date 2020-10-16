 

ЕС расширил санкции против Сирии

16.10.2020, 18:48, Новости дня

Евросоюз расширил санкции против Сирии, добавив в него cемь сирийских министров, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет принял решение ввести целенаправленные ограничительные меры в отношении недавно назначенных министров в Сирии. Семеро новых министров добавлены в санкционный список ЕС», – передает ТАСС заявление.

Под санкции ЕС по Сирии, в частности, попали министры внутренней торговли, культуры, образования, юстиции, водным ресурсам, финансов и транспорта.

По данным ЕС, все эти министры были назначены на свои посты в мае-августе 2020 года. Союз считает, что они несут ответственность за репрессии против гражданского населения Сирии, передает РИА «Новости».

В Евросоюзе подчеркнули, что «ЕС постоянно следит за развитием сирийского конфликта».

«ЕС по-прежнему привержен поиску прочного и надежного политического решения конфликта», – указывается в документе.

В сентябре сообщалось, что США ввели санкции в отношении шести граждан Сирии и 13 сирийских организаций, также в санкционный список попало министерство туризма страны.



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