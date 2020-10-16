Белоруссия заявила, что рассчиталась за российский газ

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16.10.2020, 18:48, Новости дня

Белоруссия полностью рассчиталась с Газпромом за поставки природного газа в январе-сентябре 2020 года, сообщила в пятницу пресс-секретарь минэнерго республики Ольга Козлович.

«За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты в полном объеме», – передает РИА «Новости» ее слова.

Отмечается, что таким образом пресс-секретарь ответила на вопрос о погашении долга перед российской стороной за газ, которое планировалось произвести за счет средств кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 500 млн долларов.

При этом сумма, которую погасила белорусская сторона, не уточняется.

Ранее стало известно, что «Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что РФ в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в середине сентября. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Кремль сообщал, что РФ не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.



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