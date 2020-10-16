 

Появились подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО

16.10.2020, 18:43, Разное

По словам предпринимателя, президент Белоруссии хотел выслушать каждого собравшегося в комнате. Вероятно, политик был настроен серьезно, так как даже подготовил ручку и блокнот, чтобы записывать мнения оппонентов. При этом подробности встречи остались за кадром, так как все участники переговоров условились о конфиденциальности.

Из того, что известно, встреча проходила на повышенных тонах. По словам Юрия Воскресенского, присутствовал определенный эмоциональный накал. Сообщалось, что во время приветствия Сергей Тихановский отказался пожимать руку Александру Лукашенко.

Также блогер и бывший кандидат в президенты попросил не показывать его по белорусскому телевидению. Во время встречи Тихановскому разрешили позвонить жене.

Политический эксперт предположил, что в процессе переговоров Александр Лукашенко предлагал заключенным свободу в обмен на молчание. Президент посчитал, что оппозиционеры больше не представляют угрозы, так как выборы и инаугурация уже состоялись.

При этом “батька” намекнул, что политические оппоненты смогут принять участие в следующем избирательном процессе. Но для этого они должны пойти на определенные уступки – принять новую конституцию страны.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Мнение: Дневник коронавируса: заметки переболевшего

09.09 / Таинственный путешественник во времени из «космической трубы»

08.09 / Мнение: Новое прокси-мышление

07.08 / Нездоровый вид глаз может указывать на болезни

03.08 / Ученые: Особая диета может предотвратить развитие импотенции

02.09 / Мишустин собрался в Белоруссию

01.10 / Мнение: Запрет на вывоз кругляка, уход Фейсбука из Европы и наказание Гугла за Хуавэй

24.06 / Пэрис Хилтон отметила годовщину отношений с бойфрендом Картером Реумом романтической поездкой

20.09 / Американский генерал курирующий войска США в Афганистане: Разведка до сих пор не установила, платила ли Россия «вознаграждение» талибам за убийство американских военных

13.09 / Мнение: Почему кандидатам в депутаты плевать на память о войне?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска