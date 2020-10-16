Появились подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО

16.10.2020, 18:43, Разное

По словам предпринимателя, президент Белоруссии хотел выслушать каждого собравшегося в комнате. Вероятно, политик был настроен серьезно, так как даже подготовил ручку и блокнот, чтобы записывать мнения оппонентов. При этом подробности встречи остались за кадром, так как все участники переговоров условились о конфиденциальности.

Из того, что известно, встреча проходила на повышенных тонах. По словам Юрия Воскресенского, присутствовал определенный эмоциональный накал. Сообщалось, что во время приветствия Сергей Тихановский отказался пожимать руку Александру Лукашенко.

Также блогер и бывший кандидат в президенты попросил не показывать его по белорусскому телевидению. Во время встречи Тихановскому разрешили позвонить жене.

Политический эксперт предположил, что в процессе переговоров Александр Лукашенко предлагал заключенным свободу в обмен на молчание. Президент посчитал, что оппозиционеры больше не представляют угрозы, так как выборы и инаугурация уже состоялись.

При этом “батька” намекнул, что политические оппоненты смогут принять участие в следующем избирательном процессе. Но для этого они должны пойти на определенные уступки – принять новую конституцию страны.