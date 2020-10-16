Мэр Уханя извинился за недостижение 10-процентного роста ВВП города

16.10.2020, 18:37, Разное

Мэр китайского Уханя Лянь Чжучжэнь в эфире телеканала CCTV-2 извинился перед жителями Поднебесной за невыполнение плана по росту ВВП города на 10% по итогам 2020 года. Из-за эпидемии COVID-19 рост ВВП составил всего 7,3%.

Чиновник попросил прощения у китайского народа и лично председателя КПК Си Цзиньпина за срыв производственных планов. По его словам, эпидемия коронавируса парализовала ключевые производства по всей провинции, из-за чего заводы вовремя не получали сырьё и не смогли выполнить планы. Сказалась на росте ВВП города и неблагоприятная обстановка на международной арене: многие партнёры в США и Европе отказались от закупок китайских товаров во время эпидемии. В Политбюро КПК заявили, что понимают тяжёлое положение, в котором оказался Лянь Чжучжэнь, и не будут отправлять его в отставку, дав возможность исправить положение в следующем году.

«Коронавирус – не повод снижать темпы экономического роста, но товарища Ляня можно понять. Теперь, когда карантин снят, его задача – достичь в следующем году 13% роста вместо запланированных 10%. Это исправит ситуацию, которая сложившуюся в этом году. Ранее Ляню неоднократно удавалось перевыполнить план, так что такая задача ему по плечу», — сказал Си Цзиньпин.

Лянь Чжучжэнь возглавил Ухань после того, как его прошлый мэр вместе с губернатором были уволены по подозрению в праздности и лени.