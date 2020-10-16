Мнение: Израиль и нормализация отношений с Пакистаном

16.10.2020, 18:35, Разное

После сделки ОАЭ, Бахрейна и Израиля – многие пакистанские либеральные товарищи задавались вопросом, может ли Исламабад последовать их примеру?

Но премьер-министр Имран Хан исключил эту возможность, сказав что страна, будет следовать позиции Куэйд-э-Азамом Мухаммадом Али Джинной – основателя Пакистана.

Восприятие Пакистаном себя, как знаменосца мусульман, его авторитарная политическая культура и постоянная неспособность его лидеров принять предложения Запада – сильно выводят из себя некоторых писак на Запада, а отказ сотрудничать с Израилем – яркий тому пример. Самой важной потенциальной выгодой для Пакистана по мнению Западных СМИ является: улучшение отношений с США. Но они даже не пробуют задаться вопросом, о том, а нужны ли Пакистану США, когда у него есть КНР? В настоящее время США сильно обижены на Пакистан. Бывший министр обороны США Джим Мэттис, назвал Пакистан – “самой опасной страной в мире” – из-за “радикального” общества и ЯО на борту.

По мнению американских писак, примирившись с Израилем, Исламабад может доказать американскому руководству, что он готов позволить прагматизму, а не экстремизму, определять его политику. Пакистан также выиграет от возможности закупить передовые системы вооружений израильского производства, что стало главной причиной недавних действий ОАЭ и Бахрейна. Опять же никто из них не задается вопросом – “на хуя оно Пакистану?”

Давняя враждебность Пакистана к Индии является дополнительной переменной, которую всегда необходимо учитывать при анализе внешнеполитического выбора Пакистана. Естественно при принятии каких-то решений о благополучном сотрудничестве США и Пакистана а также Израиля – ничего не изменится в отношениях между Индией и Пакистаном – это понятно, Запад – не прекратит, никогда разжигать национализм между этими двумя, и по всей всей видимости в Пакистане это хорошо понимают.

Страны Персидского залива и Израиль рассматривают свою историческую сделку как форму противодействия растущей региональной мощи и влиянию ИРИ. В современном мире двумя наиболее значительными стратегическими вызовами на Ближнем Востоке являются ирано-саудовский раскол и участие внешних держав, конкурирующих за влияние в регионе. В этом контексте многие арабские государства считают, что ИРИ и Турция, представляют, согласно идеи Запада – большую угрозу региональному миру и безопасности, чем Израиль. Интересно какую судьбу при этом уготовили в будущем на Западе для арабов и сионистов-Израиля. Вряд-ли кого-то устроит через чур быстро растущие арабское население, ну а Израиль за ненадобностью в будущем, в случаи успеха завершения Ближней-Восточной компании – будет не нужен. Ну и то, что реально выглядит крайне прозрачным, это то, что геополитические интересы ИРИ, Турции и КНР местами сходятся, также усилило ссыкливость Запада.

Пакистан исторически был очень дружен с КСА и ОАЭ из-за многих факторов, включая присутствие около четырех миллионов его экспатриантов в этих двух странах. В последние годы на связи Пакистана с КСА отрицательно сказалось смягчение отношения Эр-Рияда к политике Индии в Кашмире. В целом Пакистан – разочарован растущим взаимодействием Индии с арабским миром, которое притупляет традиционную арабскую поддержку Исламабада в вопросах, связанных с Кашмиром. В конце августа министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, дал понять КСА, когда пренебрежительным тоном призвал КСА не лезть в дела по вопросам Кашмира.

Положительные отношения между Турцией и Пакистаном, также заставляют Запад истерить. Зарождающаяся пакистано-турецкая дружба распространяется даже на сферу массовой культуры. Одно из самых популярных телешоу в Пакистане сегодня – “Эртугрул” – Турецкая постановка, рассказывающая об основании Османской империи и пропагандирующая традиционные исламские ценности и культуру. И никто иной, как Имран Хан продвигает турецкие телесериалы в Пакистане.

Турция, сохраняет дипломатические отношения с Израилем, только на тот случай, если вдруг, отношения с ИРИ испортятся, так-как между ИРИ и Турцией произошла “разрядка” из-за общей враждебности по отношению к КСА и ОАЭ, было бы ошибочно рассматривать это стратегическое сближение как не прочное. Турция – сунниты, ИРИ – шииты, но все это херня, которая может лишь создать внутреннюю нестабильность в стране, с которой прекрасно справляются Эрдоган и лидеры ИРИ. Также, херня и то, что Эрдоган активно поддерживал суннитские группировки против поддерживаемых ИРИ шиитских ополченцев – это конечно кое где может сыграть не самую лучшую роль, но надеемся, что все-таки лидеры обеих стран, не такие убогие как некоторые и понимают всю серьезность той угрозы, которая перед ними нависла, к тому же помнят историю в отличии ОТ некоторых…..

Пакистан может рассматривать Израиль как врага, но у Тель-Авива нет причин отвечать взаимностью, а может быть придется. Премьер-министр Израиля, Нетаньяху во время официального визита в Индию в начале 2018 г, отверг идею о том, что Израиль рассматривает Пакистан как вражеское государство, заявив: “Мы (Израиль) не враг Пакистана, и Пакистан не должен быть нашим врагом” – не должен быть – ключевое слово, то есть все-таки вероятность есть? Тем временем, Председатель Сената Пакистана Раза Раббани, предупредил мусульманский мир, что возникающая связь между США, Израилем и Индией представляет собой серьезную угрозу для уммы, – в чем окажется прав, если все пойдет так как задумали на Западе.

Последние время, в Пакистане, усилились протесты, и не анти-израильские, а анти-шиитские. Что наиболее удивительно в этих митингах, так это то, что три антагонистические суннитские группы: деобанди, барелвисы и салафиты – объединились, чтобы объявить шиитов “еретиками”. Легко догадаться откуда растут корни. Но, легко понять, что пора закрывать лавочку под названием КСА. Вопрос каким образом? – остается открытым.