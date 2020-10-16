Участники полуфинала “Цифрового прорыва” разработают IT-решения для бизнеса

16.10.2020, 18:23, Разное

“Цифровой прорыв” – флагманский проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В режиме нон-стоп участники будут создавать цифровые продукты в течение 48 часов. Им будут помогать эксперты. В то же время в эфире будет идти деловая программа, включая мастер-классы, интервью с ведущими аналитиками. Они обсудят тренды на IT-рынке.

Генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров отметил. что за четыре полуфинала участники “Цифрового прорыва” создали 272 рабочих прототипа цифровых продуктов”. Он напомнил, что в Москве сосредоточено мощнейшее IT-сообщество.

По его словам, на столичный полуфинал зарегистрировались 3 822 разработчика, дизайнера и других специалистов. “В этом хакатоне будут одновременно соревноваться 164 команды с участниками из 59 регионов. Желаем всем командам покащать максимальный результат, удачи!” – обратился Комиссаров участникам.

Конкурсанты посоревнуются в решении кейсов от крупных госкорпораций и бизнеса. Один из кейсов – EdTech-задача от “Сбербанка”. Участникам предстоит разработать конструктор учебных модулей для образовательной программы СберКласс.

“Формат конкурса позволяет участникам показать не только профессиональные компетенции, но и навыки 21 века: умение совместно работать над сложными проектами, понимать друг друга, творчески и критически мыслить, быть лидером”, – отметила вице-президент “Сбербанка” Марина Ракова.

Свои кейсы для участников онлайн-хакатона также представили “Газпромбанк”, департамент информационных технологий Москвы, департаменты цифрового развития Владимирской области и Воронежской областей и другие.

Задачу для конкурсантов подготовил и стартап “MyPoint”. Компания предлагает участникам разработать умную систему для распределения заказов между курьерами.

Жюри онлайн-хакатона состоит из профессионалов в области цифровых технологий. Среди них – генеральный директор Zeytz Алексей Зейтц, заместитетель гендиректора по цифровым технологиям “Русской Медиагруппы” Кирилл Чирясов, CEO QSOFT Виталий Чеснаков и другие.

Президентская платформа “Россия – страна возможностей” объединяет 25 проектов. Среди них – конкурс управленцев “Лидеры России”, студенческая олимпиада “Я – профессионал” и многие другие.