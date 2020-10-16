Анатолий Яблонский избран президентом Союза АУ “СРО СС”

16.10.2020, 18:23, Разное

Президент Союза АУ “СРО СС” – новая должность, говорится в сообщении. В его задачи входит взаимодействие с органами власти, а также участие в совершенствовании регулирования деятельности арбитражных управляющих, отметили в Союзе АУ “СРО СС”.

Санкт-Петербургский Союз АУ “СРО СС” основан в 2002 году. Среди его членов – более 220 арбитражных управляющих. За последние десять лет они успешно завершили более чем 20 тысяч процедур банкротства организаций и предприятий, пишет “Росбалт”.

30 декабря 2002 года Союз АУ “СРО СС” включен в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Организация получила номер 004.

Высший орган управления СРО – Общее собрание членов Союза АУ “СРО СС”. Функционирует постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза. Он осуществляет общее руководство деятельностью Союза между общими собраниями.