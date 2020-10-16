 

Узелков в Виннице угощал избирателей кашей. Полиция открыла уголовное производство

16.10.2020, 18:15, Новости дня

Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков, баллотирующийся в мэры Винницы от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, 14 октября принял участие в бесплатном угощении жителей Винницы кашей из полевой кухни и чаем. Об этом сообщила гражданская сеть “Опора”.

Наблюдатели “Опоры” сообщили, что кашу избирателям лично раздавал Узелков.

Мероприятие было проанонсировано на странице ОПЗЖ в Facebook 13 октября.

“Кандидат на должность мэра города Вячеслав Узелков будет угощать горожан лично. Кроме угощений, присутствующих ждет развлекательная программа и встреча с кандидатами в депутаты Винницкого городского совета”, – сказано в посте.

В рамках свята Дня захисника України 14 жовтня 2020 року на Європейській площі, біля водонапірної вежі о 15.00 годині…

Posted by Опозиційна Платформа – ЗА ЖИТТЯ. Вінниччина on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

Полиция Винницкой области на основании публикаций в СМИ и соцсетях о мероприятии открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей). Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Нацполиции.

“14 октября на площади в Виннице кандидаты от одной из политических сил на местных выборах устроили украинскую полевую кухню. Во время мероприятия гражданам раздавали приготовленные блюда и агитировали за политическую силу”, – сказано в сообщении.

С начала избирательной кампании полиция Винницкой области зафиксировала 87 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

23 сентября Узелков сообщил, что баллотируется на должность мэра Винницы от “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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