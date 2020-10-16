Боевики обстреляли позиции сил ООС возле Водяного

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 жовтня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами. Від початку поточної доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 3 будинки, на 6 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.Слава Україні!ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУУпродовж минулої доби, 15 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи. Так, режим припинення вогню ворог порушив поблизу населеного пункту Причепилівка, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, двічі противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.Окрім того, на Приазов’ї, всупереч досягнутим домовленостям, зафіксовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів противника серед українських захисників не було.У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 63 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5256 транспортних засобів та 4423 особи. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.КПВВ «Станиця Луганська», «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» не функціонували.Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 16. Oktoober 2020