Киевский блогер и бизнесмен Стужук умер от COVID-19

16.10.2020, 18:15, Новости дня

Известный украинский блогер и бизнесмен Дмитрий Стужук умер от осложнений коронавируса, мужчине было 34 года. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила его супруга, блогер София Стужук.

Бизнесмен уже лежал в больнице, а незадолго до смерти приехал домой, где продолжал лечение от COVID-19 дома. Еще 15 октября он писал в Instagram о своем самочувствии, говорил, что его состояние стабильно. По его словам, плохо ему стало в Турции.

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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое. Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат ⠀ Мое состояние стабильное.

Допис, поширений Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) 14 Жов 2020 р. о 11:22 PDT

Потом его жена рассказала, что в ночь на 16 октября Стужука привезли в Киевскую клиническую больницу №4, где положили в реанимацию. По словам женщины, бизнесмен пережил клиническую смерть и находился в крайне тяжелом состоянии.

“Дима сейчас в очень тяжелом состоянии, в бессознательном состоянии в реанимации. Никаких прогнозов нет… У Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой и осложнение пошло на сердце. Его сердце не справляется, он вчера пережил клиническую смерть. Запустили сердце, но он более суток без сознания”, – рассказала она.

Через несколько часов София написала, что ее муж умер.

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Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало

Допис, поширений Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Жов 2020 р. о 3:32 PDT

Супруги находились в процессе развода, у них трое маленьких детей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.