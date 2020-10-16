Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках в Карабахе

16.10.2020, 18:08, Новости дня

Азербайджан проводит «этнические чистки» на территориях Нагорного Карабаха, которые контролирует. С таким заявлением выступил президент Армении Армен Саркисян в интервью CBN News.

«Цель Азербайджана – территория Нагорного Карабаха без автохтонного народа – армян. Когда кто-то пытается освободить землю от людей, это называется этнической чисткой. Они хотят земли без армян, носителей древней культуры, которые жили там тысячелетиями», – сообщил глава государства в интервью, передает РИА «Новости».

Он также не согласился с утверждением, что конфликт в Карабахе может перерасти в «религиозную войну» из-за вовлечения Анкары, хотя «Турция и ввозит в регион исламистских боевиков, которые являются наемниками». «Это конфликт, который должен быть разрешен дипломатическим путем», – подчеркнул Саркисян.

В четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Карабахе в будущем необходимо будет «устранить последствия этнических чисток», а также вернуть «вынужденных переселенцев в собственные дома». Кроме того азербайджанский лидер сообщил об установлении контроля над 40 поселениями в Карабахе с начала боевых действий. Он также выступил за военно-политический путь решения карабахского конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что войну между Азербайджаном и Арменией спровоцировала Турция. Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия в Карабахе спланировала Анкара. Турция в свою очередь потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.