 

Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией

16.10.2020, 17:49, Новости дня

С 15 октября российские авиакомпании получили возможность выполнять полеты на Кубу и в Сербию, рассказали в Росавиации.

Кроме того, с 1 ноября возобновляется авиасообщение с Японией, передает ТАСС.

Сообщается, что авиакомпания Azur Air планирует совершить первый рейс на Кубу 4 ноября. Продажи билетов на рейсы из Москвы в Белград открыты сейчас только у «Аэрофлота» – перевозчик рассчитывает запустить их с 29 октября.

Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент, помимо Кубы и Сербии, россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию.



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