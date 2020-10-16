Минздрав установил предельные цены на лекарства от коронавируса

16.10.2020, 17:48, Новости дня

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19.

Препарат «Авифавир» в дозировке 200 мг обойдется покупателям в 1 тыс. рублей за 10 штук, 4 тыс. рублей за 40 штук и 5 тыс. рублей – за 50 штук, сообщается на сайте Минздрава.

Цена на «Арепливир» в дозировке 200 мг установлена в размере 4 тыс. рублей за упаковку в 40 штук и 10 тыс. рублей – за 100 штук. Упаковка «Илсиры» в дозировке 180 мг/мл будет стоить 47 тыс. 531 рубль.

Зарегистрированные предельные отпускные цены производителей на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, не включают НДС, оптовые и розничные надбавки, уточняется в сообщении.

В сентябре Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира.

Поставки препарата «Арепливира» за рубеж остановлены из-за высокого спроса в России.