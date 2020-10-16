 

Диана Гурцкая ответила на слухи об отношениях с Игорем Николаевым

16.10.2020, 17:25, Разное

Диана Гурцкая в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась относительно слухов о романе с музыкантом Игорем Николаевым. Именно он написал для исполнительницы песню «Ты здесь!», ставшую хитом.
По словам Гурцкой, Игорь Юрьевич верил в нее, и его поддержка помогла начинающей артистке осуществить свои мечты. В рамках программы певица выразила благодарность композитору за те знания, которыми он с радостью с ней поделился. Ранее, когда они с Николаевым плотно сотрудничали, исполнительница очень увлекалась музыкой, и благодаря этому у артистов получился прекрасный творческий альянс. Во время репетиций песни «Ромео и Джульетта» Гурцкая даже стеснялась маэстро, поскольку в композиции звучали очень душевные слова, и ей необходимо было играть влюбленную сильного и опытного мужчины. Однако тогда артисты пели и отвечали друг другу, и представили прекрасно отработанный номер на фестивале «Славянский базар».

По мнению Гурцкой, возможно именно эти сценические чувства зрители восприняли как реальные, однако в действительности ничего подобного не было. Певица подчеркнула, до этого времени в ее сердце осталось осознание значимости Николаева в ее жизни, а также большое уважение, как к учителю.



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