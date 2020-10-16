 

Дмитрий Хрусталев впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Марией Гончарук

16.10.2020, 17:25, Разное

Дмитрий Хрусталев в одном из своих последних интервью высказался относительно тайной свадьбы с Марией Гончарук. 41-летний ведущий обычно предпочитает не распространяться о своей личной жизни.
Хрусталев подчеркнул, они с 30-летней солисткой «Фабрики» по законам РФ не женаты, однако счастливы. Он уверен, никого и не должно интересовать большее, и просит «отстать от них», поскольку это личная жизнь и счастье любит тишину. В то же время ведущий признался, он носит обручальное кольцо и называет свою возлюбленную женой, и не видит разницы между зарегистрированным браком, венчанием или просто договоренностью, считая, что все живут в мире условностей. В то же время Хрусталев честен к своей женщине и в любом случае гарантирует ей счастье «до конца жизни».

Ведущий также поделился, он сохраняет прекрасные дружеские отношения со всеми своими экс-возлюбленными, которых считает родными людьми в силу прежних совместных мечтаний, и в любое время готов придти к ним на помощь.



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