 

Сергей Безруков показал подросшего сына от Анны Матисон

16.10.2020, 17:25, Разное

Актер и режиссер Сергей Безруков показал подписчикам подросшего сына Степана, который рожден в браке с Анной Матисон. Артист опубликовал видео с прогулки, где назвал наследника «агентом 007».
На ролике видно, как маленький Степан на поводке выгуливает собаку. На улицу он вышел в черных очках, на видео у него был довольно серьезный вид. Это прокомментировал Сергей Безруков, который сопровождал наследника на улице. В описании к посту актер добавил, что погода в Москве становится по-настоящему осенней, но он еще надеется на приход солнечных дней.

Подписчики отметили, что сын Сергея Безрукова заметно подрос. Многие назвали малыша серьезным и деловым. За короткое время пост звезды сериала «Бригада» набрал огромное количество лайков.

В браке с Анной Матисон Безруков воспитывает двоих детей. Старшей дочери Марии уже исполнилось четыре года, а Степан скоро отметит второй день рождения. Артист очень любит проводить время с наследниками.



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