Отлученного от Церкви схимонаха Сергия обвинили в кощунстве

16.10.2020, 17:23, Разное

Отлучение от Церкви не заставило бывшего схимонаха Сергия одуматься и отказаться от своего скандального поведения. Наоборот, закрепившись в захваченном монастыре он лишь усилил накал борьбы как с Русской православной церковью, так и с другими проявлениями внешнего мира. А 15 октября Сергий открыл в монастыре церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, передает “Царьград”. В екатеринбургской епархии напомнили об отсутствии у бывшего схимонаха полномочий совершать подобные действия и назвали такое открытие храма кощунством.