 

В Киргизии пообещали не жалеть коррупционеров

16.10.2020, 17:08, Новости дня

Новый руководитель Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев заявил, что первоочередной задачей ведомства станет борьба с коррупционерами.

«Хочу обратиться ко всему обществу, особенно нашим чиновникам, тем, кто раньше занимался какими-то коррупционными схемами. Всех я предупреждаю, никому никакой пощады не будет», – приводит слова Ташиева ТАСС.

В четверг президент Киргизии Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Тогда же спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства. По конституции республики после отставки президента, если спикер отказывается исполнять обязанности, то и. о. президента становится премьер-министр Киргизии.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.



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