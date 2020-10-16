У голосового помощника Google появилась новая функция

16.10.2020, 17:00, Новости дня

Голосовой помощник Google Assistant научился делать то, что еще вчера считалось фантастикой. Пользователю теперь достаточно напеть или просвистеть мотив нужной ему мелодию, и поисковая система отыщет аудио- и видеоролики с нужной песней или музыкой.

На официальном канале компании в YouTube размещен ролик, где показано, как работает новая функция Assistant. Изобразите музыку самостоятельно и задайте вопрос помощнику о том, что это за песня. Google через десять-пятнадцать секунд представит варианты.

Как пояснил разработчик, люди часто ищут музыку, не зная ни ее названия, ни исполнителя, однако помня ее мотив. До сих пор поиск серьезно осложнялся, однако новая функция решает проблему легко и просто.