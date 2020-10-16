Ники Минаж рассекретила пол своего ребенка

16.10.2020, 16:55, Разное

О пополнении в семье Ники Минаж и Кеннета Петти первым сообщило издание TMZ, правда, тогда пол и имя ребенка журналистам рассекретить не удалось, а Instagram самой артистки до поры до времени “молчал”. И вот наконец Ники не только подтвердила рождение малыша, но и обнародовала его пол. Певица выложила серию фотографий поздравительных открыток, которые ей прислали знаменитые друзья – в том числе Бейонсе, Ким Кардашьян и Канье Уэст, Винни Харлоу и другие, и подписала ее:

Спасибо королева Би, Ким и Канье, Риккардо Тиши, Винни и каждый, кто отправил мне поздравление в это время. Это очень много для меня значит. Я очень благодарна и влюблена в своего сына. Просто безумно влюблена. Мой самый любимый мальчик на всем белом свете.

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Публикация от Barbie (@nickiminaj)15 Окт 2020 в 9:41 PDT

Напомним, с 42-летним Кеннетом Петти Ники начала встречаться в декабре 2018 года, а 12 августа 2019-го в эфире Queen Radio show Минаж объявила, что они подали документы на оформление свидетельства о браке и что сыграют свадьбу не позже чем через 80 дней.

Мы подали заявление, но потом я путешествовала, и когда вернулась, мы подали документы снова. Это произошло неделю назад, так что у нас осталось примерно 80 дней. Сейчас мне нужно сосредоточиться на новом альбоме, поэтому мы отпразднуем большую свадьбу позже. Но до истечения этих трех месяцев я буду замужем,

– сказала тогда Ники в прямом эфире радиостанции. Они поженились спустя всего 11 месяцев после начала романа. Избранник исполнительницы – человек с весьма сомнительным прошлым, и фанаты Минаж его не одобряют. В 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, ему грозил срок до четырех лет, но не известно, попал ли он тогда за решетку. Спустя несколько лет, 27 апреля 2002 года, Кеннет выстрелил несколько раз мужчине в живот, от чего тот скончался. В 2006-м его приговорили к десяти годам тюрьмы, из которых он отсидел семь, после чего вплоть до мая 2019-го находился под наблюдением полиции.

Ники Минаж и Кеннет Петти