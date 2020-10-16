Король Бельгии впервые встретился со своей сводной сестрой, которая 20 лет пыталась доказать их родство

16.10.2020, 16:55, Разное

История, достойная экранизации уровня британского сериала “Корона”: почти 20 лет бельгийская художница Дельфина Боэль через суд добивалась своего законного статуса дочери (хотя и внебрачной) экс-короля Бельгии Альберта II, и только в начале этого года 86-летний монарх признал это. Он сделал тест на отцовство и согласился с его вердиктом.

В сентябре 52-летняя Дельфина стала обладательницей соответствующего титула, и теперь ее зовут принцесса Дельфина Саксен-Кобургская Бельгийская. Это позволило ей с трудом, но войти в королевскую семью. Тепло ее встретил пока лишь сводный брат и действующий король Бельгии – Филипп. Вчера на своей странице в Facebook он опубликовал фото с их первой встречи – она состоялась 9 октября в официальной резиденции бельгийской королевской семьи на севере Брюсселя – дворце Лакен. На снимке брат и сестра стоят рядом, хоть и на некоторой дистанции.

В пятницу, 9 октября, мы впервые встретились во дворце Лакен. Это была теплая встреча. Это был длительный и особенный разговор для нас двоих, который дал нам возможность узнать друг друга. Мы поговорили о нашей жизни и наших общих интересах. Мы намерены и дальше развивать и поддерживать нашу родственную связь,

– приводит слова короля пресс-служба дворца. Другие подробности встречи не раскрываются.

Дельфина Боэль и король Альберт II

Напомним, впервые о внебрачном ребенке бельгийского короля Альберта II рассказал миру автор биографии его супруги, королевы Паолы, – в 1999 году. И только в 2005-м писательница Дельфина Боэль заявила в интервью, что именно она – та самая непризнанная королем дочь. Предполагаемая наследница родилась 22 февраля 1968 года, ее мать – баронесса Сибилль де Селис Лоншам, которая на момент рождения дочери была замужем за промышленником Жаком Боэлем и по слухам имела длительный роман с Альбертом еще с начала 60-х годов. Действующая супруга Альберта, 83-летняя королева Паола, комментария на этот счет ни разу так и не дала.

Теперь Дельфина с легкостью по всем законам может претендовать на часть наследства бывшего короля. Однако место на престоле ей как внебрачной дочери все равно не получить: еще в 2013 году Альберт II отрекся от короны, а его место занял сын – король Филипп, дочь которого, 17-летняя принцесса Елизавета, является первой в очереди на трон. Хотя вряд ли такая творческая и далекая от государственных дел женщина огорчится на сей счет.

Королева Паола и король Альберт II