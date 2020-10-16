Скандалы: Госбюджет за CoViD платит

16.10.2020, 16:50, Разное

Как сотни миллионов рублей за маски в регионах уходят «однодневкам» земляков чиновников

У правоохранителей Иркутской области, которые сейчас расследуют дело об афере на 40 млн рублей при поставках некачественных масок, есть вопросы к главе регионального Минздрава Наталье Ледяевой. Следователям интересно, почему поставщиком для медучреждений стал только что зарегистрированный предприниматель строительного профиля, кто из чиновников подписывал акты о приёмке продукции и контролировал качество. Как выяснил Лайф, сама Ледяева и её сын тесно связаны с бизнесом в сфере медицины.

По версии следствия, в апреле 2020 года один из ангарских ИП в рамках госконтракта поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму около 10 млн рублей. Оперативники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области выяснили, что документы на товар были липовые, а сами маски не соответствовали стандартам. Под видом качественных масок были поставлены низкосортные и дешёвые. Подобную продукцию от этого ИП получили и другие медучреждения области. Ущерб бюджету уже оценили в 40 млн рублей, но эта цифра не окончательная.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» и 238.1 УК «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В официальном релизе СКР сообщается о задержании нескольких фигурантов дела.

— Задержаны бизнесмены, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения. В рамках расследования уголовного дела проверяется информация по контрактам на поставку медицинских изделий, заключённым в других медучреждениях, — сообщили в СКР по Иркутской области.

Судя по порталу госзакупок, ушлым бизнесменом мог быть некий Алексей Сорокин из Ангарска. Он оформил ИП только 25 февраля 2020 года, указав в качестве своего основного занятия строительство. Новоявленный бизнесмен внезапно получил самые выгодные контракты от Минздрава Иркутской области и других медицинских и социальных учреждений области. Общая сумма — почти 200 млн рублей.

Бизнесмен или министр?

СМИ сообщают, что следователи вызывали на беседу главу регионального Минздрава Наталью Ледяеву, потому что её ведомство выступало заказчиком и выбрало такого поставщика. Кроме того, чиновники от медицины подписывали акты, на основании которых из бюджета оплачивались контракты. Чиновники Минздрава должны были контролировать и качество продукции.

Согласно официальной биографии, с 2004 года Ледяева возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Иркутской области. Однако не чужд ей и бизнес. По информации базы СПАРК, в середине декабря 2019 года Ледяева создала ООО «Консалтинговая компания «Медфармэксперт». А 30 декабря она уже возглавила региональный Минздрав. Сразу после этого Ледяева переписала фирму на своего директора Татьяну Гуршпон, которая является совладельцем целого ряда компаний, связанных с медициной и продажей лекарств. Все эти фирмы зарегистрированы в Ангарске, откуда родом сама Ледяева. Там же Минздрав нашёл и поставщика масок.

Формально Ледяева исполнила требования закона и передала бизнес в доверительное управление. С другой стороны, с учётом её новой должности и специализации фирмы явно прослеживается конфликт интересов.

За это время Минздрав области провёл уже несколько крупных закупок, однако их обстоятельства тоже вызывают вопросы. Так, в апреле ведомство заключило контракт с московским АО «Концерн радиоэлектронные технологии» на поставку аппаратов искусственной вентиляции лёгких марки «Авента-М». Всего купили 178 аппаратов ИВЛ на более чем 331 млн рублей.

Каждый из этих аппаратов обошёлся бюджету в 1,8 млн рублей, хотя подобные ИВЛ стоят значительно дешевле. Девять приборов поставили Ангарской городской больнице № 1. Среди поставщиков больницы, где сама Ледяева когда-то трудилась педиатром, можно встретить компанию МАНО «ЛДЦ», которую возглавляет всё та же Татьяна Гуршпон.

Сын главы регионального Минздрава Илья Белоусов также связан с медицинским бизнесом. По данным СПАРК, ещё в 2002 году он открыл фирму «Медицинский центр реабилитации и профилактики», которая просуществовала 18 лет и была ликвидирована лишь месяц назад. Ледяева была директором в этой фирме в 2003 году.

Все эти обстоятельства вызывают вопросы к Ледяевой. В первую очередь — почему Минздрав выбрал в качестве поставщика малоизвестного бизнесмена из Ангарска, который только что оформил ИП и не имел истории работы с госструктурами. К тому же он сам из Ангарска, откуда родом Ледяева и где у неё зарегистрирована фирма. Подозрительной выглядит и ситуация с компанией, которую успела зарегистрировать Ледяева, пока переходила с одного места госслужбы на другое.

Лайф направил эти вопросы главе Минздрава Иркутской области Наталии Ледяевой, однако к моменту публикации материала ответов не получил.

Сенькин Станислав