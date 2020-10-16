В МВД Белоруссии назвали условие применения огнестрельного оружия

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16.10.2020, 16:48, Новости дня

Белорусские полицейские применят огнестрельное оружие против протестующих, пытающихся напасть на правоохранителей с «заточкой», сообщил начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков.

«Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных «острокопытных» мы с улицы уберем. Любой, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, – по ним будет применено огнестрельное оружие», – передает слова Карпенкова РИА «Новости».

По словам силовика, он видел «все протестные массы», выступавшие в Белоруссии в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах, но таких «аморальных и циничных лиц» никогда не встречал. Карпенков отметил, что «мужиков», которые по-настоящему любят Белоруссию, среди протестующих нет. Он сравнил демонстрантов с «организованными преступными группами 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов и ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами». Главная цель для протестующих – заработать денег, сообщил Карпенков.

Ранее белорусские силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые патроны на акции протеста пенсионеров в Минске.

В воскресенье, 11 октября, произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить милиционеров на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожали отобрать дома и квартиры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.



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