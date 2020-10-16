«Оседлай свой Кукан!»: АвтоВАЗ выпустил новый седан серии Lada Kukan

16.10.2020, 16:37, Разное

Автомобильный завод в Тольятти представил новый пятидверный седан среднего класса российского производства под названием Kukan. Автомобиль оснащен новым экологическим типом двигателей без углеродного фильтра, автоматической трансмиссией с механическим переключением и имеет 2 комплектации: пролетарская и буржуазная с подогревом сидений.

По словам производителя, автомобиль должен стать хорошей заменой для малолитражных иномарок, а рекламная кампания будет строится на концепции покупки отечественного продукта.

В АвтоВАЗе назвали несколько слоганов для новой марки среди которых: «Пересядь с иномарки на российский Kukan», «Сесть на Kukan — выбор настоящего мужчины», «Kukan — лучший выбор для семьи» и для Дальнего Востока «Наш Kukan больше японского!».

По данными СМИ, дизайн новой модели разрабатывался вместе со «Студией Артемия Лебедева», который лично спроектировал и нарисовал Kukan для отечественного автогиганта.