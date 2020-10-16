 

На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен – Кучеренко

16.10.2020, 16:10, Новости дня

Ежегодно на ремонтах крыш в Киеве списывают сотни миллионов и миллиардов гривен бюджетных средств, рассказал кандидат в мэры Киева от “Батьківщини“, нардеп от одноименной парламентской фракции Алексей Кучеренко во время брифинга в открытом штабе партии, сообщила пресс-служба политсилы.

“Вчера жители столичного дома по адресу проспект Науки, 24 показали мне во время встречи ремонт крыши, который сделало КП “Голосеевостройинвест” за бюджетные деньги. То есть как они списали полмиллиона гривен, не выполнили технологические работы. И в результате вся эта работа пошла в никуда. Квартиры жителей последних этажей заливает”, – рассказал Кучеренко.

По его словам, в 2019 году проверка показала, что крышу сделали, но не решили вопрос с отведением воды, и в итоге бюджет потерял 480 тыс. грн.

“Таких крыш тысячи. Ежегодно на подобных ремонтах списывают сотни миллионов и миллиардов гривен бюджетных средств. Проблемы киевлян не решаются. Поэтому один из главных приоритетов программы “Батьківщини” – полный аудит расходования бюджетных средств. Первоначально это касается инфраструктуры, коммуналки, в том числе мы хотим проверить и то, как расходовались тарифы”, – сказал политик.

На ремонті даху лише одного будинку крадуть півмільйона гривень – Олексій КучеренкоБюджет складається з наших…

Posted by Батьківщина. Київ on Reede, 16. Oktoober 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / В США не поверили обещанию Трампа вернуть военных из Афганистана до конца года

25.09 / Польша отказалась прерывать дипломатические отношения с Белоруссией

06.07 / Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал Касатонов»

10.08 / В Казани корпус инфекционной больницы для COVID-пациентов построили всего за сто дней

01.09 / Вице-президент бундестага – субботние протесты в Берлине дискредитируют немецкую демократию

01.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: ФСБ отчиталась о раскрытии более 400 иностранных агентов за год. КГБ в разгар холодной войны за год разоблачил четырех

04.10 / Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин

01.08 / Американские врач отказались считать пациенток женщинами

30.09 / Экс-нардепу Микитасю объявили новое подозрение

10.10 / В Минцифры рассказали о миллионном призе за взлом приложения “Дія”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска