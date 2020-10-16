 

Великобритании стоит готовиться к жесткому варианту Brexit, без сделки – Джонсон

16.10.2020, 16:10, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 октября призвал британцев готовиться к более жесткому варианту выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

В обращении, которое транслировал канал Euronews, он заявил, что ЕС отказался от сделки о свободной торговле, Лондон будет готовиться к Brexit по сценарию без сделки.

Комментируя ход саммита ЕС, который продолжается в Брюсселе, Джонсон сказал, что до 1 января 2021 года, когда заканчивается переходный период, Британия должна быть готова к договоренностям, которые регулируют взаимоотношения Соединенного Королевства и Австралии, – основанным на “простых принципах глобальной свободной торговли”.

Джонсон заявил, что Евросоюз “отказывался вести серьезные переговоры [о взаимоотношениях после Brexit] на протяжении большей части последних нескольких месяцев”.

“Если не произойдет фундаментальных изменений в подходе, мы пойдем по “австралийскому” сценарию. И мы должны сделать это с большой уверенностью”, – сказал он.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

1 октября Европейский союз обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией. 3 октября стороны признали, что не смогли устранить противоречия на переговорах о взаимоотношениях после Brexit.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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