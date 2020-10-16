 

Крупный ТЦ в Мытищах эвакуировали из-за задымления

16.10.2020, 16:08, Новости дня

В торговом центре «Красный кит» в Мытищах зафиксировано задымление, из ТЦ эвакуируют посетителей и сотрудников, сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

«Сработала пожарная сигнализация в ТЦ «Красный кит». Наблюдается задымление на втором и третьем этажах, проводится разведка и эвакуация людей», – пояснили в ведомстве ТАСС.

Позднее в МЧС сообщили, что задымление в торговом центре ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет, передает РИА «Новости».

Ранее в Подмосковье произошел взрыв, на территории автосервиса загорелись два металлических контейнера.



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