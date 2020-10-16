 

Ремдесивир не снижает риск смерти пациентов с COVID-19 – крупнейшее исследование

16.10.2020, 16:05, Разное


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Единственный препарат, который официально рекомендован для лечения тяжелого COVID-19 во всем мире, не влияет на вероятность смерти от болезни. Исследование, которое было спонсировано Всемирной организацией здравоохранения, опубликовано на сайте для препринтов medrxiv.org.

«Это ставит под сомнение и остальное – несомненно, у лекарства нет пользы в отношении смертности», – цитирует The New York Times Илана Шварца (Ilan Schwartz) из Университета Альберты.

Что известно о ремдесивире, зарегистрированном в РФ для борьбы с COVID-19

Итак, регистрационные удостоверения на отечественный и импортный ремдесивиры выданы. Вспоминаем предысторию и разбираемся, какую пользу может получить пациент с коронавирусной инфекцией при применении этого противовирусного препарата прямого действия.

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С ним согласны не все эксперты. Доктор Питер Чин-Хонг (Peter Chin-Hong), эксперт по инфекционным болезням из Калифорнийского университета, указывает, что лекарство не исчерпывает всех мер, которые влияют на смертность. Исследование проводилось во многих странах, в которых лечение COVID-19 может быть поставлено по-разному. Оспаривает данные исследования и производитель ремдесивира, компания Gilead, ссылаясь на, по их мнению, неудачный дизайн исследования.

Исследование проводилось в 405 больницах 30 стран, в нем участвовало более 11 тысяч человек. 2750 из них получали ремдесивир, остальные – лопинавир, гидроксихлорохин или интерферон. Ни одно из лекарств и ни один из режимов их назначения не продлевал жизнь пациентов с COVID-19.

В окончательных данных предыдущего крупнейшего исследования ремдесивира указано, что имеется тенденция к лучшей выживаемости пациентов, которые получают препарат. Другие исследования не демонстрировали никакой пользы от его приема. Подробно об этом читайте в нашем материале.



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