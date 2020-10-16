 

Подхватил COVID-19 на семейном отдыхе: Известный блогер умер от коронавируса

16.10.2020, 15:43, Разное

Украинский блогер и предприниматель Дмитрий Стужук, известный в том числе и благодаря своей бывшей жене, еще более популярной блогерше Софии Стужук, ушел из жизни в возрасте 35 лет. Он лежал в больнице с коронавирусом, передает Life.ru. Скорее всего COVID-19 мужчина подхватил во время семейного отдыха в Турции. Вернувшись на Украину он прошел тестирование, которое подтвердило заражение. В какой-то момент состояние блогера стало таким тяжелым, что он впал в кому и пережил клиническую смерть. В конечном итоге сердце молодого человека не выдержало. У его бывшей жены остались трое детей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Окт 2020 в 4:51 PDT



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